'Een diep spoor van menselijk leed': OM eist hoge celstraffen voor Roemenen die bejaarden beroofden

(Archieffoto).

Tegen drie Roemeense mannen die vorig jaar bij een strooptocht in Zuidoost-Brabant tienduizenden euro’s buit maakten van pinnende ouderen zijn vrijdag lange gevangenisstraffen geëist. De jongste verdachte van 19 jaar moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 9,5 jaar de cel in. Tegen de andere bendeleden van 22 en 21 jaar is zes en drie jaar celstraf geëist.

De mannen beroofden hun hoogbejaarde slachtoffers gemiddeld van achthonderd euro en gebruikten soms ook geweld. Ze werden op 8 juli op heterdaad betrapt in Deurne.

Duidelijk signaal

Justitie wil met de strafeisen een duidelijk signaal afgeven. "Criminelen die alleen maar naar Nederland komen om kwetsbare mensen te beroven kunnen rekenen op forse straffen."

Het OM noemde wat er gebeurde 'intens gemeen en laf'. "Deze zaak is uniek in hoeveelheid feiten en hoe georganiseerd het drietal was. Het gaat hier om een geolied, goed georganiseerd drietal. De een reed met de auto van hot naar her, de anderen beroofden de slachtoffers. Daarna gingen ze er snel weer vandoor. Het was hun dagelijks werk en ze verdienden er fors mee.”

Achthonderd euro

Het drietal had een vaste werkwijze. Twee van hen benaderden een slachtoffer als die bij een pinautomaat de pincode en het bedrag had ingetoetst. Op dat moment duwde een van de verdachte het slachtoffer opzij terwijl de ander het gekozen bedrag veranderde.

Het nieuw gekozen bedrag was bijna altijd achthonderd euro. Daar was over nagedacht. De getallen acht en nul staan in het midden van het toetsenbord van een pinautomaat onder elkaar en zijn in een beweging in te toetsen. De verdachten bedekten hun hand bovendien met een krant zodat niet te zien was wat ze deden.

Rabobank

Alle diefstallen gebeurden bij pinautomaten van de Rabobank. Die pinautomaten en ook de beeldschermen waren vertrouwd bij de Roemeense verdachten. Ze begrepen weinig van de automaten van andere banken.

In vier maanden tijd trok het drietal, in de woorden van justitie 'een diep spoor van menselijk leed' door Zuidoost-Nederland. In Brabant maakten ze slachtoffers met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar in Someren, Asten, Oirschot, Bladel, Geldrop en Deurne.

Al vaker veroordeeld

De Roemeense verdachten wonen in Duitsland. Ze zijn allemaal al verschillende keren veroordeeld, meestal voor diefstal. De jongste van het stel zit al vanaf 2014 regelmatig vast. Niet alleen in jeugdgevangenissen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland.

Tijdens de rooftocht was de man van 19 er van de drie verdachten het vaakst bij. Hij werd op veel camerabeelden herkend, ook omdat hij een gouden tand heeft. In Asten liet hij een verstandelijk beperkte vrouw achter met de laatste euro's die ze had. Een slachtoffer met een recent gebroken heup wist zich met moeite overeind te houden toen ze werd weggeduwd.