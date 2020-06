Roemeen (30) en Eindhovenaar (26) aangehouden voor verschillende ladingdiefstallen

De bestelbus eindigde in een sloot (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Een van de mannen die donderdagochtend uit een rijdende bestelbus is gesprongen in Geldrop, kon snel worden opgepakt omdat hij zijn enkel verzwikte. Het gaat om een 30-jarige Roemeen zonder vaste woonplaats. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een ladingdiefstal in Knegsel. Zijn handlanger is spoorloos. Een dag later was de politie druk met nog een ladingdiefstal. Dit keer was een man uit Eindhoven betrokken.

Rebecca Seunis Geschreven door

Agenten kregen donderdagochtend een melding dat op verzorgingsplaats Oeienbosch langs de A67 in Knegsel ongeveer twintig zeilen van opleggers van vrachtwagens waren opgesneden. Uit een Poolse oplegger was een grote partij dure metalen meegenomen.

Getuigen hadden op de parkeerplaats rond drie uur ’s nachts een bestelbus met Duitse kentekenplaten gezien, die mogelijk met de ladingdiefstal had te maken. Deze getuigen hebben foto’s van de bestelbus gemaakt en het kenteken aan de politie doorgegeven.

Springen uit rijdende bus

Rond tien uur 's ochtends zagen politieagenten de bestelbus rijden op de A67 ter hoogte van de Meelakker bij Geldrop. Nadat de inzittenden een stopteken kregen, sprongen twee mannen uit de nog rijdende bus. Ze gingen er te voet vandoor.

De 30-jarige Roemeen kwam niet ver en werd aangehouden, omdat hij zijn enkel had verstuikt. Naar de tweede verdachte is nog gezocht met een speurhond, maar niet gevonden. De Roemeense man zit vast.

Elektronica

Een dag later was het weer raak. In de nacht van donderdag op vrijdag zagen agenten rond halfdrie 's nachts een verdachte situatie in de buurt van Arnhem. Ze zagen drie mannen met dozen vol elektronica van een vrachtwagen naar hun voertuig lopen. Toen de agenten de mannen aanspraken, renden twee mannen weg die de snelweg A50 overstaken. De man die bij de vrachtwagen stond, is meteen aangehouden.

Eén van de twee vluchtende mannen is niet veel later aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Eindhovenaar en een 36-jarige Colombiaan. De 36-jarige Colombiaan stond gesignaleerd voor verplichte DNA-afname in verband met een eerder misdrijf. De derde man wist te ontkomen.

Op heterdaad betrapt

In totaal werden drie mannen op heterdaad betrapt bij het leeghalen van een oplegger van een vrachtwagen op de verzorgingsplaats de Slenk langs de A50 bij Arnhem. Een 26-jarige man uit Eindhoven en een 36-jarige Colombiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden. De derde man wist te ontkomen.

LEES OOK: Mannen springen uit rijdende bestelbus op A67 tijdens achtervolging door politie