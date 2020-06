Kattenliefhebster Arianne wil foto's van blote mannen met een poesje

Hou jij van katten en ben je niet bang om je bovenlijf te laten zien, dan is Arianne de Jong op zoek naar jou. De misschien wel grootste kattenliefhebber van Den Bosch en omstreken wil foto's van mannen met ontbloot bovenlijf met een poesje om een kalender te maken. "De opbrengsten daarvan gaan naar het Katshuisch."

Zo'n zeven jaar geleden begon Arianne met het opvangen van gehandicapte katten. "Het begon met Agnes. Die had maar drie pootjes na een aanrijding." Inmiddels lopen, kruipen, hobbelen en wandelen er zestien katten rond in haar huis in Vinkel. Dat huis waar de gehandicapte diertjes met haar samenleven heeft ze omgedoopt tot Katshuisch. "Het geeft mij zoveel voldoening om mijn huis en leven zo in te richten dat zij zoveel mogelijk kat kunnen zijn."