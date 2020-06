Code geel: tropische buien en onweer, Efteling vraagt mensen om te schuilen

In de Efteling werd gewaarschuwd voor 'extreem weer' (foto: Noel van Hooft).

Na een zonnige en zomerse dag, geldt vrijdagavond toch echt code geel in onze provincie omdat er kans is op zware windstoten, blikseminslag en hagel. Aan het begin van de avond was er vooral sprake van hier en daar een tropische bui. Voor later op de avond en in de nacht worden wel nog flinke onweersbuien verwacht. Vanaf een uur of tien ging het op veel plekken al los.

Rebecca Seunis Geschreven door

In de Efteling werd vrijdagavond vanaf negen uur gewaarschuwd voor 'extreem weer'. Het pretpark in Kaatsheuvel vroeg bezoekers om te schuilen. Volgens onze verslaggever gingen alle buitenattracties dicht en werden wachtrijen ontruimd. Ook werden er extra binnenlocaties geopend om bezoekers te laten schuilen.

Wachten op privacy instellingen...

Het personeel in de restaurants kreeg rond tien uur mondkapjes zodat mensen ook daar konden schuilen. Veel bezoekers begaven zich daarna richting uitgang. Het park is voor abonnementhouders open tot elf uur.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Rond tien uur begon het te bliksemen en onweren in het noordoosten van onze provincie. En in Waalwijk viel rond dat tijdstip flinke hagel.

Wachten op privacy instellingen...

Hagel in Waalwijk (foto: Jarno Weening),

Boswachter Erik de Jonge is vanwege de droogte in ieder geval hartstikke blij mee met de regenval. "Een druppel op de gloeiende plaat, maar tóch!", schrijft hij bij een filmpje van de regen en de donder in de verte.

Wachten op privacy instellingen...

Ook in het oosten van onze provincie, viel er al vroeg op de avond regen. Zo viel er rond kwart voor zes een buitje in Eindhoven. Rond halfacht viel er in diezelfde regio een flinke plensbui.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Brabant maakt zich op voor onweersbuien met hagel en fikse windstoten