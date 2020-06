Een tropische bui, maar nog geen sprake van noodweer tijdens code geel

Het weer slaat om in Waalwijk (foto: Martha Kivits).

Na een zonnige en zomerse dag, viel er vrijdagavond vanaf halfzes op sommige plekken in onze provincie een flinke bui. Voor West-Brabant geldt vrijdagavond code geel, omdat ook kans is op zware windstoten, blikseminslag en hagel. Van noodweer is rond kwart voor zeven echter nog geen sprake.

Boswachter Erik de Jonge is er vanwege de droogte in ieder geval hartstikke blij mee. "Een druppel op de gloeiende plaat, maar tóch!", schrijft hij bij een filmpje van de regen en de donder in de verte.

In Roosendaal viel een 'tropische bui'.

Maar ook in het oosten van onze provincie, viel er al vroeg op de avond regen. Zo viel er rond kwart voor zes een buitje in Eindhoven. Rond half zeven viel er een zware bui in de regio.

