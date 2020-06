Loods in Nistelrode blijkt pillenfabriek: honderd kilo mdma en vuurwapens gevonden

De loods aan de Grote Heide in Nistelrode waar de politie donderdag is binnengevallen, bleek een pillenfabriek. De politie vond ruim honderd kilo mdma, een tabletteermachine, vuurwapens én een verdachte. Het gaat om een man van 52 uit Vlijmen.

De tabletteermachine wordt gebruikt om xtc-pillen te produceren. Een deel van de gevonden mdma was al verwerkt in gedrukte pillen. Een ander deel was in poedervorm en moest vermoedelijk nog tot pillen worden verwerkt.