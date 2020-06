Na Rowwen Hèze ging voor coverband Off Limits uit Boekel het licht uit

Drummer Ronny Immers van Off Limits is blij dat hij weer kan repeteren (foto: Jos Verkuijlen)

Opeens lag alles stil. 7 maart had de Boekelse band Off Limits haar laatste optreden in theater Markant in Uden. Ze speelden een after show na het concert van Rowwen Hèze. En toen begon de intelligente lockdown. Na bijna drie maanden niks begint de band weer met repeteren.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

De garage bij het huis van drummer Ronny Immers is er helemaal voor ingericht. Hier repeteert de coverband Off Limits. Maar de opstelling van de band is anders. In een ruime kring staat iedereen minstens anderhalve meter van elkaar.

"Het is spannend en ook heel leuk dat het weer kan", zegt Ronny. "Ik heb het behoorlijk gemist. Bijna drie maanden hebben we echt helemaal stilgelegen."

De band repeteert op afstand van elkaar.

Off Limits was aardig aan de weg aan het timmeren. De coverband werd de vaste huisband van theater Markant in Uden. Daar traden ze onder andere op na de Golden Earring, Rowwen Hèze, Edwin Evers en de Osmonds.

In de video zie je hoe de band weer repeteert en vertelt Ronny over hoe goed het ging met de band:

Wachten op privacy instellingen...

Het repeteren is leuk, maar het meeste mist de band het optreden. "Dat kan nog maanden, misschien wel een jaar gaan duren", zegt Ronny. "Het probleem blijft die anderhalve meter. Pas als dat over is, kan er weer een gewoon concert zijn."

"Als band geeft een zaal vol mensen echt een kick", gaat de drummer verder. "Dat geeft een extra bak adrenaline. Het gevoel van een echt concert, dat gaat nog wel lang duren. Daar ben ik wel bang voor."

We laten het graag aan je weten als we een nieuw artikel hebben over Boekel. Klik hier om je te abonneren op de nieuwsbrief. Alle verhalen vind je op onze themapagina.