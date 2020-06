112-opname van verdachte doodsteken Megan (15) tegengehouden vanwege beroepsgeheim

De foto van Megan is met toestemming van de nabestaanden bij Omroep Brabant geplaatst. (Foto: ouders van Megan, Sandra en Leo)

Het telefoongesprek dat de 16-jarige verdachte van de moord op Megan uit Breda had met de 112-centrale wordt tegengehouden als bewijs. De centralist en de ambulancedienst beroepen zich op hun medisch beroepsgeheim. Dat bevestigt de advocaat van de verdachte na berichtgeving door De Telegraaf.

De verdachte belde 19 minuten met de hulpdiensten na de dodelijke steekpartij in haar huis vorig jaar. In dat gesprek kan mogelijk cruciale informatie zitten die relevant is voor de rechtszaak. Zo kan duidelijk worden in wat voor staat de twee verkeerden en of hij rustig klonk of juist gestrest.

In een interview met De Telegraaf zegt de moeder van Megan dat de jongen zich zou beroepen op noodweer. "Megan zou een rare blik in haar ogen hebben gehad en hém hebben aangevallen”, zegt haar moeder. Hij zou tegen de alarmcentrale hebben gezegd dat hij gewond was aan zijn vinger.

Omdat de geluidsopnamen nu niet vrijgegeven zijn, kunnen dat soort uitspraken niet gecontroleerd worden. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de rechter wil de centralist de opnamen niet vrijgeven. Volgens de krant ligt het laatste woord nu bij de Hoge Raad.

Of die een uitspraak doet voordat het strafproces klaar is, is onduidelijk. Maandag is de vierde tussentijdse behandeling in de rechtbank in Breda.