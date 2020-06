Kinderen hangen positieve straatnaambordjes op: 'Want J.P. Coenstraat is niet voor iedereen leuk'

Kinderen veranderen 'foute' straatnaam.

'Vriendenstraat', 'Vrolijkstraat' of 'Fijn voor iedereen-straat'. Het zijn allemaal suggesties voor nieuwe straatnaamborden, bedacht door kinderen van groep 5A van basisschool Armhoefse Akker in Tilburg. De borden in de buurt van hun school die verwijzen naar VOC-koopman Jan Pieterszoon Coen zijn volgens hen namelijk niet voor iedereen leuk.

De borden bij de J.P. Coenstraat werden beklad. Jan Pieterszoon Coen kwam de afgelopen tijd in een ander daglicht te staan. Hij voerde in de zeventiende eeuw, ook wel de gouden eeuw, op een gewelddadige manier handel en dat kostte duizenden mensen in Indonesië het leven.

Daarop maakte juf Annemiek Mentink lessen om slavernij en racisme bespreekbaar te maken. De leerlingen kregen les over de positieve en negatieve aspecten van de Nederlandse geschiedenis en gingen in debat over het afschaffen van straatnamen met een omstreden achtergrond.

Ludiek

Sommigen leerlingen vonden dat de bordjes vervangen moeten worden, anderen denken dat het juist goed is een bordje met uitleg over het verleden bij het huidige straatnaambord te hangen. Tijdens die les bedachten de kinderen een ludieke actie: "We hangen er een leuk bordje onder zodat niet iedereen zich onveilig voelt."

Ze bedachten en maakten zelf alternatieve straatnaamborden en hingen die zaterdagochtend op. "Het is belangrijk dat ze op deze leeftijd al een eigen mening leren vormen en hoe ze die moeten uiten", licht juf Annemiek toe.

De bordjes blijven een week hangen, daarna ruimen de kinderen ze weer op. Buurtbewoners werden ingelicht over de actie.

In de video zie je de actie van de basisschoolkinderen

