Huisgenoot aangehouden voor steekpartij in Boxmeer waarbij man ernstig gewond raakte

Man aangehouden na steekpartij Boxmeer

Voor de steekpartij in een huis in Boxmeer waarbij zaterdag een bewoner ernstig gewond raakte, is een andere bewoner van het huis aangehouden. De verdachte werd zaterdagavond aangehouden in een huis in Cuijk. De steekpartij gebeurde rond half zes.

Sandra Kagie Geschreven door

Agenten kwamen zaterdag af op een melding van een steekpartij in een huis aan de Steenstraat. Daar aangekomen vonden ze de ernstig gewonde man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar volgens een woordvoerder van de politie nog steeds.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen te hulp. Het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij is nog in volle gang. De leeftijden van het slachtoffer en de verdachte maakt de politie uit privacyoverwegingen niet bekend.