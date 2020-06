Eerste 10.000 euro voor de nieuwe rolstoelbus voor Nanne (6) is binnen

Nanne straalt nu een vierde van het benodigde geldbedrag binnen is (foto: Lindsay van Gils-Faro/Storiesaboutyou).

Een kwart van het geldbedrag dat de Rucphense familie Van den Broek nodig heeft voor een nieuwe rolstoelbus voor dochter Nanne (6) is sinds dit weekend binnen. Er is nog 30.000 euro te gaan, maar moeder Sandra straalt: "Zonder deze mensen zijn we nergens."

Nanne is meervoudig gehandicapt. Ze heeft onder meer cerebrale parese en het syndroom van West, een vorm van kinderepilepsie. Ze heeft de verstandelijke ontwikkeling van een kind van 18 tot 22 maanden en zal haar hele leven in een rolstoel moeten zitten.

Klapper

Omdat Nanne na verloop van tijd een grotere rolstoel nodig zal hebben die niet meer in de auto past, moet er een rolstoelbus komen. Omdat de familieleden hier niet de hand voor willen ophouden, besloten ze kroonkurken, koper en oud ijzer in te zamelen. Maar met een prijs van zo’n zeven tot vijftien cent per kilo betekent dit heel lang sparen. Maar daar draaien ze hun hand niet voor om.

De afgelopen zeven weken haalden ze met hun inzamelingen in hun spaarzame vrije tijd bijna 8000 euro op. "We rijden denk ik wel vijf of zes keer per week om al dat oud ijzer, aluminium en koper op te halen. Het is een gekkenhuis, echt", vertelt moeder Sandra. Maar de grootste klapper kwam dit weekend.

Bizar

"Kunsthandelaar Ton Jaspers had nog werk staan dat hij wilde veilen voor Nanne", vertelt Sandra. "De eerste veiling bracht 425 euro op. Het tweede werk was een heel mooi doek met een bijzonder verhaal van iemand die meedeed aan het tv-programma 'Over mijn lijk' en die inmiddels overleden is. Het bracht 555 euro op. Het derde stuk dat werd geveild was een Inter-shirt van ex-voetballer Wesley Sneijder dat hij zelf gesigneerd had. Dit is voor 1200 euro verkocht! Bizar, echt."

Daarmee is de 10.000 euro-barrière geslecht. "Dan ga je hard, ineens", vertelt Sandra. Ze had hier van tevoren niet op durven hopen. "Nee, ik ben altijd heel sceptisch in dit soort zaken. Je moet toch geluk hebben. Zo'n bepaald item moet mensen aanspreken en iemand moet er ook nog het geld voor hebben."

'Dit geeft ook energie'

Maar goed, er is dus nog ruim 30.000 euro te gaan. De familie moet dus nog even doorgaan met de inzamelingsactie. "Soms zitten we 's avonds op de bank en dan denken we: pff, we zitten... En dan gaan we een halfuur later alweer naar bed", geeft Sandra toe. "Maar het gééft ook energie, dat je ervoor gaat met zijn allen."

Zo hebben verschillende mensen inmiddels aangeboden om mee te rijden om spullen op te halen. "Dat zijn mensen die graag een rondje in hun auto rijden en die opperen een aanhangwagen aan hun auto vast te maken en dan voor ons te rijden. Dat is superfijn. Zonder dit soort mensen zijn we nergens. Echt bijzonder, we leren zoveel mooie mensen kennen!"