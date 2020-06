Kermisattractie waar Edwin Vader als kind al van droomde, is nu zijn nachtmerrie

Kermisexploitant Edwin Vader.

De Polyp die kermisexploitant Edwin Vader uit Bergen op Zoom vorig jaar kocht, was zijn jongensdroom. "Maar nu is het eigenlijk een nachtmerrie", vertelt hij in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. Tot 1 september zijn kermissen door de coronacrisis verboden en dus er komt bij Edwin en zijn collega's maandenlang niks binnen. "Het kost me alles bij elkaar tienduizenden euro's. Wachten op een vaccin wordt onze financiële dood."

Sandra Kagie Geschreven door

Edwin staat net als zijn collega's te trappelen om weer te beginnen. Donderdag trok hij dan ook naar het Malieveld in Den Haag om zijn stem te laten horen. "Als we dit jaar niet meer mogen draaien en we krijgen geen financiële compensatie dan zal tachtig tot negentig procent van de kermisexploitanten omvallen", denkt hij.

"Normaal gesproken, wanneer je in financiële problemen komt, klop je aan bij je familie. Maar die zitten in ons geval allemaal in hetzelfde schuitje." En dus willen Edwin en zijn collega's duidelijkheid. "We hebben dit jaar met z'n allen voor miljoenen geïnvesteerd in attracties", zegt hij. "Laat ons aantonen wat we kunnen. We zijn heel inventief."

Achtste generatie?

Edwin komt uit een echte kermisfamilie. Hij is de zevende generatie. Zijn opa had een zweefmolen en zijn vader zocht het letterlijk hogerop. Hij kocht een reuzenrad. Of de kinderen van Edwin de achtste generatie worden, weet hij niet.

"Aan de ene kant is het doodzonde als zo'n traditie verloren zou gaan. Maar aan de andere kant is het zo'n harde wereld. Werkdagen van vijftien tot zestien uur van maart tot en met oktober zijn geen uitzondering", legt hij uit. "Je moet er gek voor zijn."

Bekijk hier heel het gesprek met Edwin Vader in KRAAK:

Wachten op privacy instellingen...