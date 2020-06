Ontvoerde pup Len weer thuis: jonge boxer na anonieme tip gevonden in Eindhoven

Pup Len is weer herenigd met zijn baasjes. (Foto: Facebook @politiedekempen) De boxer Len (Foto: Familie van de Ven). Volgende Vorige 1/2 Pup Len is weer herenigd met zijn baasjes. (Foto: Facebook @politiedekempen)

Pup Len is weer thuis bij zijn baasjes in Eersel. De jonge boxer werd vrijdagnacht door vreemden in een auto getrokken en meegenomen. De politie deed zondag onderzoek in Eindhoven en daar vonden agenten de pup terug. Baasje Sharon is natuurlijk superblij dat Len weer terug is. "Ze hebben hem gelukkig goed verzorgd", vertelt ze zondagmiddag. "En alles lijkt helemaal in orde met hem."

Al heeft Len volgens Sharon nog wel een beetje last van stress. De jonge boxer werd door de politie teruggevonden na een anonieme tip. Hoe dit precies is gegaan weet ze ook niet. Daarover heeft de politie haar en haar ouders niks verteld. "Het enige dat we weten is dat het onderzoek naar de daders nog loopt", vertelt ze.

Natuurlijk wil ze weten wat hem is overkomen. "Maar het belangrijkste voor nu is dat hij terug is."

Aan de grond genageld

Toon, Feli en Sharon van de Ven vrijdagnacht als aan de grond genageld. Terwijl ze rond kwart over een bezoek uitzwaaiden, stopte er plotseling een kleine donkere auto voor hun huis in Eersel. De bijrijder deed het portier open en pakte Len op. "Vervolgens werd er gas gegeven en verdween de auto met piepende banden uit het zicht”, zo vertelde Sharon zaterdag.

Zondagochtend belde de politie de familie met het goede nieuws. Ze waren op dat moment nog druk aan het flyeren in Eersel. Dit in de hoop tips te krijgen. Zondagmiddag is Sharon opnieuw druk met de flyers. "Nu om ze weg te halen", vertelt ze opgelucht. "Len is immers weer thuis."

