Een opvallende stoet en dikke tranen: de Heilige Severinus kerk in Hapert sloot zijn deuren

De kerk in Hapert sluit met een processie en een laatste dienst

Een treurige dag voor Hapert, waar zondagmorgen in de Heilige Severinuskerk voor het laatst een mis werd gehouden. De deuren sluiten na vandaag voorgoed. Direct na de mis liep de processiestoet, met als middelpunt pastoor Harm Schilder met de 'Heilige communice', door de straten van Hapert richting de Heilige Petruskerk in Bladel

Pastoor Harm Schilder beseft goed hoe moeilijk deze dag is voor de parochianen in Hapert. "Ik leef mee met de mensen. Dit doet je wel iets. Het is een lange geschiedenis die tot een einde komt."