26.500 euro van stiefvader gejat én stiefopa overvallen: justitie wil twintigers jaren de cel in

De woning waar de stiefopa van Jordy werd overvallen (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

Een overval op een 79-jarige man en een kluisroof waarbij ruim 26.500 euro is buitgemaakt. Daarvoor stonden de vrienden Thomas (22) en Jordi (21) maandag voor de rechter. Saillant detail: slachtoffer van de overval was de stiefopa van Jordi, het enorme gestolen geldbedrag was van zijn stiefvader. Justitie wil dat de jongemannen nog een aantal jaren achter slot en grendel blijven.

Jordi komt maandagochtend zelfverzekerd de rechtbank binnen. Hij heeft alles bekend. Thomas komt wat timide binnen. Hij bekent alleen de overval. Beiden zitten al ruim een jaar achter de tralies. En als het aan het OM ligt, verandert dat voorlopig niet.

Kluisroof

Jordi woont samen met zijn moeder en stiefvader in Helmond. Naast zijn slaapkamer op zolder staat een grote kluis. Die kluis is op een dag leeg, zeker 26.500 euro is verdwenen. De 21-jarige jarige Jordi bekent dat hij het geld gestolen heeft. ‘’Ik had geldnood’’, zegt Jordy maandagochtend in de rechtbank. ‘’Ik heb dit samen met Thomas gedaan.’’

Maar de 22-jarige Thomas ontkent. Zijn lezing: ‘’Jordi heeft een WhatsApp-gesprek gezien tussen zijn moeder en stiefvader over hoeveel geld er in de kluis lag. Hij vroeg of ik wilde meedoen, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.’’ Toch kreeg Thomas een paar dagen later wel 14.000 euro van Jordi. ‘’Hij gunde mij dat.’’

Geld voor Oud en Nieuw

Die kluisroof is een opmaat naar de overval op de stiefopa van Jordi. Volgens de jongemannen was het de bedoeling dat de 79-jarige man niet thuis was en dat het bij een tweede diefstal uit een kluis zou blijven. ‘’Maar we namen de gok dat hij wel thuis was’’, zegt Jordi.

Zaterdag 29 december 2018 slaan de twee toe. ‘’De datum was niet vooraf bepaald’’, vertelt Thomas. ‘’Jordi kwam op 29 december naar mij toe, omdat hij geld wilde hebben voor Oud en Nieuw.’’

Worsteling

Thomas gaat met een mes, slijptol en tiewraps naar binnen bij de stiefopa van Jordi. Jordi zelf blijft in de auto, omdat hij bang is dat de buren hem zien. ‘’Ik kwam het halletje binnen en pakte mijn mes. Ik liep naar de keuken en ik hoorde een man fluitend mijn kant op komen’’, vertelt Thomas.

‘’Toen ik de man zag, legde ik het mes meteen op tafel. Ik wilde niet dat er iets gebeurde met het mes. Ik trok de man aan zijn arm om hem naar de grond te brengen. Er ontstond een worsteling.’’

''Domste wat ik gedaan heb''

Volgens het slachtoffer ging het om een broodmes en kwam het heel dreigend over. De overvaller vroeg meteen geld, zo staat in de verklaring van de 79-jarige man. Hij geeft zijn portemonnee af, waarna Thomas naar de kluis wil gaan. ‘’Maar meneer stond in de weg en ik gaf hem een duw’’, vertelt de Helmonder.

‘’Hij viel met zijn hoofd op tafel. Ik zag bloed en heb nog gevraagd hoe het ging.’’ Thomas zoekt verder naar de kluis. ‘’Het domste wat ik toen heb gedaan, is doorgaan en niet meneer helpen’’, zegt Thomas tegen de rechter.

Al het geld uitgegeven

Met zo’n 1200 euro stapt de 22-jarige naar eigen zeggen 'in shock' het huis uit. Het tweetal vertrekt terwijl de stiefopa bloedend op de grond achterblijft.

‘’Ik ben er heel erg van geschrokken. Ik ben er goed ziek van geweest.’’ De rechter betwijfelt dat: ‘’Je hebt wel heel uitbundig oud en nieuw gevierd. En jouw deel van de buit uitgegeven in één avond.’’

Revalidatie

Jordi hoort na de overval hoe zijn stiefopa eraan toe is. ''De eerste dagen kon de man slecht lopen en slapen'', vertelt de rechter. En die situatie verslechtert. De man eet en praat niet meer en belandt in het ziekenhuis.

Daarna moet hij naar een revalidatiecentrum. Daar ging het alsmaar slechter: uitdroging en nieren aangetast. Hij raakt afhankelijk van een rollator.

De man wil 12.000 euro schadevergoeding, voor het gestolen geld, de revalidatie en beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

Verklaring

De stiefopa is maandag niet in rechtbank. Hij wil graag alles achter zich laten. Wel leest zijn advocate een emotionele verklaring voor. ''Ze hebben mijn leven oud gemaakt, voor een paar rotcenten.'' En aan het einde van de verklaring: ''Ik ben iedere dag nog dankbaar dat ik niet ben overleden. Ik hoop dat de straf de jongens helpt om het goede pad op te gaan en wat van hun leven te maken.''

Eis

Het Openbaar Ministerie eist tegen Thomas drie jaar gevangenisstraf plus één jaar voorwaardelijk. Dan moet hij wel meewerken aan een behandeling door de GGZ en begeleid gaan wonen. Voor Jordi eist het OM vier jaar gevangenisstraf.

Verder is de eis dat ze samen het gestolen geld terugbetalen plus een schadevergoeding van 9.500. Over twee weken doet de rechtbank een uitspraak.

