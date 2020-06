Mobiele eenpersoons supermarkt gepresenteerd: 'Volledig coronaproof'

SPAR presenteerde maandag een eenpersoons supermarkt. Het gaat om een verplaatsbare winkel waar slechts één iemand tegelijk binnen mag.

De omgebouwde zeecontainer moet straks langs drukke vakantiebestemmingen in eigen land gaan reizen. Dan gaat het bijvoorbeeld om campings, en attracties, maar mogelijk ook kleine dorpjes zonder supermarkt. "Het is de ideale oplossing voor de anderhalvemeter samenleving", vertelt topman John van der Ent, tijdens de presentatie op het hoofdkantoor in Waalwijk.

Wie een pak bloem of een zak aardappelen wil kopen voor het gezin, is aan het verkeerde adres. In de supermarkt zijn alleen kant en klare producten te vinden voor één persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om fruit, dranken, verse salades, toetjes, broodjes en snacks.

Opmerkelijk genoeg is het nog onduidelijk waar de winkel straks precies te vinden is, want de vergunningen zijn nog niet rond. De komende twee weken blijft de minisupermarkt nog even op het hoofdkantoor staan. Hij is dan niet toegankelijk voor publiek, want het personeel mag hem nog even uittesten. Daarna moet hij het land door gaan reizen.