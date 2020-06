Voor de twaalfde keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs: man (39) is auto definitief kwijt

Foto: Instagram, @politieoss

Een wel heel hardleerse automobilist is maandag in de Hooghuisstraat in Oss opnieuw tegen de lamp gelopen. De man van 39 uit Oss werd voor de twaalfde keer in anderhalf jaar tijd gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. De auto van de man is opnieuw in beslag genomen, zo laat de politie weten. En dit keer krijgt hij die niet meer terug.

Sandra Kagie Geschreven door

Het voertuig, dat niet verzekerd was, zal nu verbeurd worden verklaard. Dit betekent dus dat de man zijn auto kwijt is.

Een speekseltest gaf aan dat de automobilist vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen was. Om dit definitief vast te kunnen stellen, heeft een arts bloed afgenomen. Tegen de man uit Oss wordt weer proces-verbaal opgemaakt.

Voor de zesde keer

Donderdagnacht zette de politie in Oss ook al een hardleerse automobilist aan de kant. Hij werd voor de zesde keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs.

Wachten op privacy instellingen...