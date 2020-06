Eindelijk weer een balletje trappen bij voetbalvereniging Boekel Sport

De 4-jarigen krijgen weer training bij vv Boekel Sport (foto: Dennis Stafleu)

“Ja, op dat moment baal je wel even. Maar het was heel logisch.” Voorzitter Paul van den Berg van voetbalvereniging Boekel Sport kijkt terug op het moment dat in Nederland de hele voetballerij stilgelegd werd. Nu komt er langzaam weer leven in de Boekelse club. Trainingen mogen weer, onder andere voor de 4-jarigen.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Een voetbalclub is voor een dorp als Boekel belangrijk. Niet alleen voor de sport, maar ook voor het hele sociale gebeuren; de ontmoetingen langs het veld of het gesprek in de kantine. Toen alles stopte bij de club, werd het stil op de velden. “Heel stil”, zegt Van den Berg.

“Het is een hele rare gewaarwording als je over het terrein loopt. We hebben net een nieuwe veranda aan de kantine gebouwd. Die zou bijna geopend worden. Daar is nog helemaal geen kans voor geweest.”

"Je zietiedereen weer genieten", zegt voorzitter Paul van den Berg (foto: Jos Verkuijlen)

“We gaan hier echt niet voor de eredivisietitel of wat dan ook. Het is gewoon een club van het dorp waar de mensen hun sociale contacten hebben.” Het voetballen wordt dan ook erg gemist in het dorp. “Ik hoor dat van veel mensen”, zegt Van den Berg. “Ze missen het allemaal heel erg om samen te zijn.”

"Je ziet iedereen gewoon genieten."

Eind april werd door de overheid aangekondigd dat trainen weer mocht. “Het is dan heel mooi om te zien dat de trainingen weer beginnen. We hadden op de allereerste dag meteen een vol trainingsprogramma. Dan zie je gewoon iedereen genieten.”

De voorzitter hoopt dat in september de competitie gewoon zoals altijd weer kan beginnen.

Boekel Sport begon dit seizoen met trainingen voor 4-jarige kinderen. Na één training werd dat al stilgelegd. Ze zijn onlangs weer begonnen. Hoe dat er aan te gaat zie je in onderstaande video:

