Peperdure Lamborghini van Mo Biceb total loss gereden door Dave Roelvink

De populaire Bredase fitnessvlogger Mo Biceb zal voortaan wel drie keer nadenken voordat hij zijn opvallende bak uitleent. Dave Roelvink leende de Lamborghini maandagnacht en reed hem vervolgens total loss.

"Gelukkig dat er niks met jou is gebeurd, bro", zo reageert Mohamed Lemhadi, aka Mo Bicep, op Instagram. "Alles komt goed! Alles gebeurt met een reden. Materiaal is vervangbaar en een leven niet", weet de Biceppapa. Volgens de RDW heeft de wagen een cataloguswaarde van 265.483 euro.

"Dit was mijn droomauto. Ik heb hier heel hard voor gewerkt", zegt de spierbundel in een speciale vlog. "Ik kan het me nog nauwelijks beseffen. Het is echt moeilijk om die foto's te zien. Ik moet dit een plekje gaan geven." Schrale troost: gelukkig heeft Mo nog een paar Lambo's.