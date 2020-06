‘Wie is er bang, voor de tweede golf?’, Pater Moeskroen zingt ‘Mondkapje’ op station den Bosch

Pater Moeskroen speelt Mondkapje op het station

"Mondkapje, mondkapje, mondkapje voor iedereen. Corona, corona, corona, gaat nou toch heen." Op de klanken van megahit ‘Roodkapje’ spoorde Pater Moeskroen met een mini-concert voor het station van Den Bosch de passagiers aan om, voordat ze de trein instapten, hun mondkapje op te doen.

Zanger Bart Swerts moet lachend erkennen dat ze niet heel veel moeite hadden om de tekst van ‘Roodkapje’ om te bouwen tot een mondkapjes-strijdlied. “De NS kwam eigenlijk op het idee om op deze manier aandacht te vragen voor de veiligheid op stations en in treinen. Met de tekst aanpassen wisten we wel raad. Leuk dat we hier op deze manier een bijdrage kunnen leveren.”

In de video hoor je de Mondkapje-versie van de pater Moeskroen-klassieker

Zijn bandleden vullen lachend aan. “Het is ook een mooi, nieuw verdienmodel voor ons. Als de corona-crisis achter de rug is, richten we ons op de opwarming van de aarde en komen we met ‘Noordkapje’.”

De passagiers en toevallige voorbijgangers konden het speciale optreden wel waarderen, zoals een man met een blauw mondkapje, die een latere trein nam om tot het einde te blijven kijken.

Went snel

“Ik moet dagelijks naar Utrecht en het is opvallend hoe snel je aan zo’n mondkapje went. Eigenlijk door dit optreden besef ik pas weer dat het eigenlijk helemaal niet gewoon is, maar dat we er toch nog een tijdje aan moeten geloven.”

Het optreden van Pater Moeskroen lijkt achter de rug, maar op verzoek van omstanders en medewerkers van het station doen ze nog één keer hun a capella versie van ‘Mondkapje’.

"Niezen in je elleboog en zoek elkaar niet op. En hou die anderhalve meter-regel in je kop. Hou je aan de regels en doe ‘m voor je mond. Dan blijven we gezóóónd. Zet ‘m op.... Mondkapje!"

