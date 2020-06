Vader en zoon runden drugslab en draaien de cel in

Het hart van het drugslab: twee reusachtige kookketels (foto's"Willem-Jan Joachems) Uitgebreid ventilatiesysteem in lab Zwingelspaan Ventilator die giftige gassen opzuigt, aangetroffen in drugslab in Zwingelspaan. Gasbrander uit lab Zwingelspaan De loods van het lab (witte lage dak) vanaf de Tonsedijk Drukmeters voor de ketel Ontmanteling Onderdeel van de fabriek De leeggehaalde plek van het lab Volgende Vorige 1/10 Het hart van het drugslab: twee reusachtige kookketels (foto's"Willem-Jan Joachems)

Een Tilburgse vader en zoon moeten ieder drie jaar de cel in voor het maken van drugs in de polder van Zwingelspaan. Ook twee handlangers zijn veroordeeld. De loodseigenaar gaat vrijuit. In zijn loods zat een professioneel en groot speedlab verborgen.

Het drugslab zat in een afgeschermde ruimte van een loods aan de Tonsedijk. Een onbekend gebleven man huurde de ruimte voor de opslag van drank en kerstpakketten. Daarna kwamen de verdachten er klussen en uiteindelijk ook speed maken. Het lab heeft maar een paar weken bestaan toen het werd ontdekt.

De vader en zoon waren volgens de rechtbank de laboranten. Ze kregen ieder drie jaar gevangenisstraf.

Koken in de nacht

Een man uit Zoetermeer moet ook de cel in. Hij hielp bij de bouw van het lab. Bovendien was hij er ook een keer 's nachts bij, tijdens het drugs 'koken'. De man kreeg 30 maanden cel.

Hij was even vrij in afwachting van de uitspraak en moest dinsdag meteen mee naar het huis van bewaring voor het uitzitten van zijn straf.

Carpool

Een handlanger uit Helvoirt die al een tijd vast zit, kreeg twaalf maanden cel. Hij kocht materialen en bouwde volgens de rechtbank mee aan het lab. Ook haalde en bracht hij de laboranten met zijn bus.

De ontmoetingsplaats was een carpoolplaats langs de A17 bij Zevenbergen.

Loods

De eigenaar en verhuurder van de loods moest ook voor de rechter komen. De officier van justitie zag geen bewijzen voor zijn betrokkenheid en eiste geen straf. De eigenaar kon van buitenaf niet zien dat het lab er zat, achter een tweede muur. Hij werd ook niet meteen opgepakt. De rechtbank sprak hem vrij.

Volgens de rechtbank is bewezen dat het een 'omzettingslab' was voor het maken van grondstoffen én een amfetaminelab, dat speedolie maakte.