Buurtbewoners Helmond over illegale bokspartijen met publiek: 'Dit kan niet in coronatijd'

De boksende jongeren in het park in Helmond

Het Weverspark in Helmond ligt in een echte volkswijk en sommige buurtbewoners zouden 'in normale tijden' helemaal geen problemen hebben met een bokspartijtje in het park. "Eigenlijk deden ze niemand kwaad. Ze vernielden niks en waren mij niet tot last", vertelt een vrouw. Op maandagavond kwamen tientallen jongeren bij elkaar in het Weverspark om illegale bokspartijen bij te wonen.

Volgens enkele buurtbewoners waren de jongeren op zondagavond ook al aanwezig in het Weverspark. "Normaal gesproken zou ik er geen problemen mee hebben, maar het is wel coronatijd en dit kan dus echt niet. De politie moet hier wel tegen optreden", vertelt een andere buurtbewoner.

De buurtbewoners willen graag anoniem blijven uit angst voor wraakacties, want er gebeurt wel eens vaker wat in de buurt. "Maar eigenlijk maak ik me drukker om de drugsdealers."

Politie te paard

Maandagavond rond een uur of negen kwam de politie opdagen, vertellen de omwonenden. "Ze waren te paard. Eerst stapten ze weer terug, toen kwamen ze in galop op het park af. Eentje ging door het park. De ander ging langs het park. Er was ook een busje bij."

Tot verbazing van de buurtbewoners trok de politie zich toen weer terug. "De bokswedstrijden gingen weer gewoon door. We kregen te horen dat de politie te weinig mensen had", vertelt een andere buurtbewoonster. "Pas om 11 uur in de avond kwam de politie terug en werden de jongeren weggejaagd."

'Jongeren geschrokken van de impact'

Projectleider jongerenwerk bij de LEVgroep, M'hamed Yahia, werd 's avonds door een collega opgeroepen. Hij assisteerde om de boksende jongeren uit elkaar te halen. ''Het begon kleinschalig en onschuldig, maar het is uit de hand gelopen door groepsdruk en doordat filmpjes via social media rondgingen waardoor steeds meer jongeren naar het park kwamen.''

Volgens hem hadden de jongeren niet in de gaten dat ze fout zaten. ''We hebben ze verteld dat dit niet kan. Iedereen wil weer aan de slag maar dat kan niet. We gaan nog verder in gesprek met de jongeren. Ze zijn zelf ook geschrokken van alle impact'', doelt Yahia op de vele toeschouwers en de politie-inzet.

'Voorkomen van verdere onrust'

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het na meerdere meldingen maandagavond twee keer poolshoogte is gaan nemen in het park. ''In beide gevallen waren de meeste jongeren weer vertrokken voordat de politie ter plaatse was.''

De politie heeft niemand gearresteerd of beboet. ''Het gesprek met de jongeren is aangegaan met als doel het voorkomen van verdere onrust. Zij zijn gewezen op de corona-maatregelen. Jongerenwerk en politie houden de buurt komende tijd extra in de gaten.''

'Geen problemen mee'

Met de bokspartijtjes zelf hebben sommige buurtbewoners geen problemen. "Ze hadden een echt publiek, het was best een leuk partijtje. Maar andere jongeren worden beboet als ze zich niet aan de regels houden, dus moet je hier ook tegen optreden."

Volgens de buurtbewoners hebben ze nog nooit eerder dit soort bokspartijen in het park gezien. "Ik denk dat het via de app of iets dergelijks is georganiseerd", zegt een buurtbewoonster. "Maar we zien wel vaker veel volk in het park. Jongeren in dure auto's. Dan vraag ik me af waarom het zover heeft moeten komen."