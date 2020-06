Tonprater Frank Schrijen vermoord na handgemeen: 'Verdachte kwam in ongewenste situatie'

De vermoorde tonprater Frank Schrijen (foto: archief).

Tonprater Frank Schrijen is in zijn appartement om het leven gebracht na een handgemeen. Dat zegt de advocaat van de 26-jarige verdachte, een asielzoeker uit Trinidad en Tobago. Schrijen werd op 26 februari gedood en drie dagen later gevonden.

Advocaat Kristen Valkeneers zegt dat het geen moord was maar doodslag. De jongeman zou niet naar het appartement zijn gegaan met een vooropgezet plan om de bekende tonprater te doden. Ook zou hij niet zijn uitgeweest op geld en niets hebben meegenomen. Wat dan wel de aanleiding was voor het handgemeen wil zij niet zeggen. "Mijn cliënt kwam in een voor hem ongewenste situatie terecht."

Aangeslagen

Of Frank Schrijen, die de reputatie had vaker jonge mannen naar zijn appartement mee te nemen, op sex uit was met de verdachte, dat wil zijn advocaat niet zeggen. Ook over de manier waarop Frank Schrijen is gedood wil ze nog niets kwijt. Ze zegt dat de verdachte enorm is aangeslagen door wat er is gebeurd. Hij zegt dat hij uit zelfverdediging handelde en dat het uit de hand is gelopen. De verdachte was overigens zelf niet in de rechtszaal aanwezig.

Officier van justitie mevrouw Burgers zegt dat nog niet duidelijk is of de ten laste legging moord, dus doden met een vooropgezet plan, of doodslag zal zijn. Daar is nog meer onderzoek voor nodig. In september is een volgende zitting gepland. Dat wordt bekend hoever het onderzoek is en wanneer de zaak inhoudelijk voor de rechtbank komt.