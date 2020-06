Lichtman wordt LEGO-man, corona maakt zakenman Frédéric (extra) creatief

"Ik zit midden in een verbouwing en heb twee kleine kinderen, dus ik heb geen tijd voor een doos waar je meer dan 24 uur mee bezig bent", zegt Frédéric Abrahams, oftewel Fritz uit Cuijk, lachend. Toch staan er tientallen enorme dozen LEGO in zijn bedrijfsruimte, met soms meer dan zevenduizend steentjes.

Vanuit die bedrijfsruimte, een loods op een Cuijks industrieterreintje, verkoopt Fritz licht- en geluidinstallaties. Maar daar was ineens de coronacrisis en alles in de sector van Fritz-Events kwam op z'n gat te liggen. Frédéric Abrahams heeft 7 medewerkers in dienst, maar er was weinig meer te doen. En dus ging Fritz er nog iets anders naast doen: LEGO steentjes verhuren!