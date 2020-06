Wachten op privacy instellingen... Een meisje laat zich in de ondergelopen straten meetrekken in een bootje (Foto: Erik Haverhals). Volgende Vorige 1/2 Wateroverlast Nieuwkuijk

Een flinke hoosbui zorgde onder meer in Nieuwkuijk en Vlijmen voor flinke problemen. De straten stonden blank en het is zelfs mogelijk je in een bootje van A naar B te verplaatsen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Kinderen worden nat gespat in de ondergelopen straten (Foto: Erik Haverhals).

De Jonkheer de la Courstraat in Vlijmen (Foto: Carin Dekkers).

De ondergelopen Oranjelaan in Vlijmen (Foto: Carin Dekkers).

Deze hond staat ook met zijn pootjes in het water (Foto: Erik Haverhals).

Ook vrachtwagens moeten zich een weg door het water banen (Foto: Erik Haverhals).

Een ondergelopen parkeerplaats (Foto: Erik Haverhals).