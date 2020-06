Omgekomen militairen geëerd met naam op viaduct

Het viaduct boven de Heukelomseweg in Berkel-Enschot draagt de naam van militair Tom Krist.

Op twee viaducten in de gemeente Tilburg prijken sinds dinsdag de namen van twee overleden militairen. Tom Krist en Kevin van de Rijdt kwamen om het leven tijdens een missie in Afghanistan.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het eerbetoon is een initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid in samenwerking met het ministerie van Defensie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veteranen Platform. Zij vernoemen bruggen en viaducten door het hele land naar militairen die tijdens vredesmissies zijn omgekomen. Daarbij horen ook twee militairen uit Tilburg en Berkel-Enschot.

Tom Krist

De brug boven de Heukelomseweg in Berkel-Enschot draagt vanaf dinsdagochtend de naam van Eerste-luitenant Tom Krist. Tom werd in 1983 geboren in Tilburg en woonde tot aan zijn overlijden in 2007 in Berkel-Enschot.

De 24-jarige luitenant raakte gewond aan zijn hoofd tijdens een zelfmoordaanslag op een drukke bazaar in de Afghaanse stad Deh Rawod. Bij die aanslag kwamen zeventien Afghanen, waaronder twaalf kinderen om het leven. Tom werd uiteindelijk buiten bewustzijn en in kritieke toestand overgebracht naar een hospitaal in Utrecht. Daar bezweek hij op 12 juli 2007 aan zijn verwondingen.

Kevin van Rijdt

Kevin van Rijdt studeerde in Tilburg en ging in dienst bij de Koninklijke Landmacht. Hij werd opgeleid tot commando en uitgezonden naar Afghanistan. In 2009 was hij, net als twee jaar eerder eerste luitenant Krist, op patrouille in de plaats Deh Rawod. De groep liep in een hinderlaag en Kevin werd als scherpschutter in de eerste linie dodelijk getroffen. Zijn kameraden wisten met gevaar voor eigen leven zijn lichaam uit de gevechtszone te halen en in veiligheid te stellen. Kevins lichaam werd terug naar huis gevlogen en gecremeerd.

Kevin is 26 jaar geworden en was de eerste Nederlandse commando is sneuvelde sinds de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in de jaren 40. Zijn naam komt dinsdagavond te hangen boven de brug Abcoven in Goirle.