Vrouw verliest de macht over het stuur: auto op de kop in de sloot

Auto belandt op de kop in de sloot (foto: Rico Vogels/SQ Vision)

Op de Enderakkers in Bergeijk is dinsdagmiddag een vrouw uit de bocht gevlogen met haar auto. De auto belandde op de kop in een sloot aan de andere kant van de weg. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Janneke Bosch Geschreven door

De vrouw reed over de Enderakkers in de richting van de N397. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de vrouw de berm geraakt in de bocht. Vervolgens is ze geslipt en kwam ze aan de andere kant van de weg terecht, waar de auto op de kop in de sloot belandde.

Brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is in de ambulance nagekeken, maar hield alleen een hoofdwond over aan het ongeval.