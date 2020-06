Vier meisjes aangerand, justitie eist celstraf tegen Helmondse rijschoolhouder

Een 64-jarige man uit Helmond moet de cel in als het aan het OM ligt, voor ontucht met vier minderjarige meisjes. Hij zou als rijschoolhouder verschillende meisjes hebben aangerand. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar celstraf geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

In die strafeis is rekening gehouden met het feit dat het dossier lang op de plank heeft gelegen bij justitie. Ook heeft de officier van justitie naar eigen zeggen rekening gehouden met het feit dat de man zelf niet vindt dat hij iets verkeerd heeft gedaan. “Hij ziet zelf niet de ernst van de feiten in en op een bepaalde wijze vind ik dat respectloos richting de slachtoffers.”

Kus op het voorhoofd De zaak kwam eind 2016 aan het licht, toen de moeder van een 17-jarig meisje aan de bel trok. Haar dochter had rijles bij de verdachte. Later kwamen daar nog meer meldingen en aangiftes bij. Volgens de officier van justitie ging het van een kus op het voorhoofd en seksueel getinte opmerkingen, tot het aanraken van de leerlingen.

“Het varieerde van het betasten van de borsten en het voelen in het kruis, tot het aanraken of strelen van bijvoorbeeld oor en wang. Deze man is veel en veel te ver gegaan en met rijles geven had het niets te maken.”