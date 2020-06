Jordy's plan voor zorg en horeca ging door het dak: 'Superdankbaar'

Kenny B en burgemeester Weterings overhandigden de cheque.

Zijn wereld stond al op z’n kop door een pasgeboren baby. Toch werkte Jordy Sweep uit Tilburg ook nog eens een plan uit om de horeca en zorg in zijn stad te helpen en dat plan werd nationaal nieuws. Dinsdag werd in Tilburg een van de laatste cheques aan zorgpersoneel uitgereikt: een cheque van anderhalve meter, natuurlijk.

Op de cheque stond een bedrag van maar liefst 22.700 euro. In aanwezigheid van burgemeester Theo Weterings en artiest Kenny B. werd hij uitgereikt aan de zorgmedewerkers van Thebe in Tilburg, om ook het personeel van verpleeghuizen een hart onder de riem te steken. In totaal is er 65.000 euro opgehaald voor de horeca en zorg in Tilburg.

“Ik ben superdankbaar, maar het draait uiteindelijk om het maatschappelijk effect”, zegt Jordy Sweep. Net als veel anderen zit hij thuis, al is een pasgeboren baby daar ook debet aan. Het zijn drukke weken in het huis, en Jordy is nog steeds overweldigd door alle aandacht voor zijn project.

‘We care’

Dat project heet WeCareNL.nl. Via de website koop je horecabonnen voor artsen en verpleegkundigen. Je kan zelf kiezen in welke stad je de horeca en het zorgpersoneel een steuntje in de rug geeft, maar het project is op dit moment vooral actief in Tilburg. Zo heeft de horeca daar toch wat inkomsten in crisistijd.

De ziekenhuizen mogen de bonnen zelf uitdelen aan hun personeel en krijgen ze eerst overhandigd als cheque. Jordy: "We zagen de mensen in de zorg een extreme inspanning leveren in erg onzekere tijden. Een pittige klus. Tegelijkertijd hadden de mensen in de horeca geen inkomsten. Die zaken hebben we aan elkaar gekoppeld.”

Onverwacht succes

Het is beter verlopen dan Jordy had verwacht. “Laten we eerst maar eens duizend euro halen, zei ik de eerste dag. Dan haal je dat. En dan denk je 5000 euro is ook wel mooi. Maar binnen no-time stond de teller op 20.000 euro. Dat zijn bizarre dingen.”

De reacties in de zorg en horeca, maar eigenlijk in heel het land waren overweldigend, zegt Jordy. “Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Iedereen helpt elkaar een beetje, om zo samen elkaar te helpen. Ik denk dat dat ook een beetje Tilburg eigen is.”

