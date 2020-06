Belgen strooien met geld bij grensovergang Hazeldonk

Twee Belgen van 26 en 28 gooiden dinsdagavond een tas met geld uit het raam van hun auto. Zo probeerden ze te voorkomen dat de Marechaussee het geld zou vinden bij een controle bij grensovergang Hazeldonk bij Breda.

De tas die ze uit het raam van hun auto gooiden, kwam onder een trailer van een geparkeerde vrachtwagen terecht. Toen de marechaussee het geld had geteld, bleek er 22.000 euro in te zitten.

Ongewenst vreemdeling

Bij dezelfde controle bij Hazeldonk ontdekte de Marechaussee een ongewenste vreemdeling in een auto. De man van 36 had eerder een verblijfsvergunning voor Nederland, maar kreeg in 2019 een inreisverbod.