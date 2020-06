'Voetbalsupporters liever in het stadion dan in de stad', NAC overlegt met gemeente

Mattijs Manders, directeur van NAC Breda.

NAC-directeur Mattijs Manders is met de gemeente Breda in overleg om te kijken hoe er straks met publiek gevoetbald kan worden in Breda. Daarbij worden verschillende scenario's bekeken. "We gaan als club alles uit de kast halen om een zo groot mogelijk deel van onze supporters toe te laten", zo zegt Manders.

Er is nog altijd geen duidelijkheid over hoe en wanneer er weer supporters toegelaten worden bij het betaalde voetbal. En dat is belangrijk, want publiek bij voetbalwedstrijden is van levensbelang voor de bedrijfstak. Ook NAC worstelt met het probleem waarmee de coronacrisis de profclubs heeft opgezadeld. In samenspraak met de gemeente Breda kijkt de club naar verschillende scenario's.

"Maar het ei is nog niet gelegd", zo zegt NAC-directeur Mattijs Manders hierover. "We weten nog niet hoeveel mensen er binnen mogen en we hebben heel veel met protocollen te maken."

"Liever supporters in het stadion dan in een café in de stad."

Bij het overleg met de gemeente speelt veiligheid een belangrijke rol, wat betreft de coronaregels en de openbare orde. Uitgangspunt is wel dat straks zoveel mogelijk supporters de wedstrijden weer mogen bijwonen.

"Laten we wel wezen", zo stelt de directeur Manders. "We hebben natuurlijk een stadion dat helemaal ingericht is om grote groepen mensen te sturen, te controleren en in goede banen te leiden. Je hebt misschien liever dat supporters onder bepaalde voorwaarden in het stadion zijn, dan dat ze samenkomen in een café in de stad. Daar zijn de regels moeilijker te hanteren en komen horecaondernemers daardoor misschien in de problemen. Wellicht biedt dit mogelijkheden."

"We gaan als club alles uit de kast halen om een zo groot mogelijk deel van onze supporters toe te laten."

In dit kader staat met name de club voor meer vraagstukken. Want wat moet NAC doen als er straks maar een beperkt aantal supporters het stadion in mogen? Stel dat er maar maar 6000 supporters worden toegestaan. De club heeft tot nu toe namelijk al iets meer dan 8600 seizoenkaarten verkocht. Wie laat je wel en wie laat je niet binnen? Loting zou dan een mogelijkheid kunnen zijn.

Geen makkelijke opgave, zo erkent NAC-directeur Manders. "Ik durf er geen voorschot op te nemen omdat er dan misschien verkeerde conclusies worden getrokken. Maar een maand geleden verwachtte ik dit jaar geen wedstrijden met publiek meer en nu zie ik dat weer wel gebeuren. We gaan als club in ieder geval alles uit de kast halen om een zo groot mogelijk deel van onze supporters toe te laten."

We kijken er zelfs naar de hoe de Efteling er mee omgaat.

Tot die tijd hoopt NAC vooral van anderen te leren. "We kijken daarbij bijvoorbeeld naar andere evenementen", zo legt de directeur van de Bredase club uit. "We kijken er zelfs naar hoe de Efteling er mee omgaat. Daarnaast kunnen we nu ervaring opdoen met de landen om ons heen, want Denemarken gaat bijvoorbeeld weer voorzichtig met publiek voetballen."

Het Rat Verlegh Stadion in Breda (Foto: VI Images)