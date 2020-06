Opnieuw heftige onweersbuien met lokaal heel veel neerslag in korte tijd

Dit beeld kunnen we vandaag lokaal weer verwachten. (Foto: Erik Haverhals)

"Hoe later hoe heftiger." Zo omschrijft weervrouw Diana Woei van Weerplaza het weerbeeld van vandaag. Vanaf het begin van de middag kunnen volgens haar fikse onweersbuien ontstaan die in Brabant weer voor de nodige wateroverlast kunnen zorgen. Dinsdag zorgde noodweer voor problemen in bijvoorbeeld Chaam, Tilburg, Goirle, Nieuwkuijk en Vlijmen.

Waar vandaag precies het meeste water naar beneden komt, is volgens Woei lastig te zeggen. "Langs de grens met België en in de omgeving van Den Bosch zien we wel buien ontstaan. Maar houd vooral ook de regenradar in de gaten", is haar advies.

Voor de buien uit loopt de temperatuur woensdag nog op tot 25 graden. En juist hierdoor ontstaan dus weer stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven van vier uur woensdagmiddag tot negen uur 's avonds.

Richting het weekend rustiger

Na woensdag hebben we volgens de weervrouw het heftigste weer wel gehad. Vrijdag en in het weekend verwacht ze dat we nog wel rekening moeten houden met een enkele bui, maar omdat we dan te maken hebben met een westelijke wind trekken deze snel over.

Terwijl de buien van vandaag, net als die van dinsdag, juist lang blijven hangen op één plek. Daardoor kan dus plaatselijk veel wateroverlast ontstaan.

