Brabant wordt vaker getroffen door noodweer, deze video legt uit hoe dat komt

Straten in Brabant stonden dinsdag blank (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Hevige onweersbuien en ondergelopen straten. Dinsdagavond was het weer eens raak. Straten in onder meer Chaam, Tilburg, Goirle, Nieuwkuijk en Vlijmen stonden blank. En dit was niet de eerste keer: als het om noodweer gaat, lijkt Brabant relatief vaak te worden getroffen. We maakten een uitlegvideo waarin we laten zien hoe dat komt.

Ista van Galen

Twee weken terug was het met 29 graden nog de warmste dag van het jaar, nu wordt Brabant weer getroffen door flinke buien. Dat is niet gek: na extreme hitte volgt vaak noodweer.

Onze provincie heeft vaker te maken met noodweer dan de rest van Nederland. Waarom dat precies zo is, leggen we je uit in deze video:

