Puinruimen na extreme wateroverlast: 'De straat was een zwembad'

Wachten op privacy instellingen... Opgestapelde meubels in de huiskamer na wolkbreuk Volgende Vorige 1/2 Na de wateroverlast in Chaam is het nu tijd voor puinruimen

De Hoefakker in Chaam veranderde na de wolkbreuk van dinsdagavond in een zwembad. Kinderen hadden er wel plezier van en konden met een luchtbed en rubberbootjes door de straat varen. Voor de volwassenen was de pret minder. Het water stond tien centimeter hoog en liep de huizen in. De day after is het vooral opruimen en verzekeringswerk.

"Het stond hier helemaal blank. We hebben de meubels snel opgestapeld want het ging heel snel", zegt Jack Baeten. Samen met zijn vrouw is hij druk om zijn huis weer op orde te krijgen. Buiten in de tuin staan meubels in de zon om te drogen.

"Het is niet de eerste keer hier, wij wonen in het laagst gelegen gedeelte van Chaam", zegt Jack. Eerder verving hij uit voorzorg al de laminaat vloer voor een minder kwetsbare vinyl vloer. Hoe groot de schade is, dat durft hij nog niet te zeggen. "Vandaag komt de verzekering langs, maar het water zit natuurlijk ook onder de vloer.

Pompen

Iets verderop bij Ben van Opstal is het ook bikkelen daags na de wateroverlast: "Het stond helemaal vol water, het kwam ook echt binnen. Een stel vrienden hebben geholpen om het water weg te pompen, meer konden we niet doen". Of hij veel schade heeft weet hij nog niet. "De meubels en gordijnen zijn van de onderkant nat en ook de plinten."

De overburen schieten Ben te hulp met een bouwdroger om de vloer te drogen. Binnen wordt nog gedweild en in de tuin staan nog meubels. De bewoners hopen dat het vanavond niet opnieuw hard gaat regenen in Chaam, want zij hebben hun portie ellende wel gehad.