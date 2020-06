Man (21) meldt zich bij de politie nadat Bureau Brabant beelden van mishandeling toont

Een 21-jarige man uit Breda heeft zichzelf woensdag gemeld bij de politie. Mogelijk heeft hij iets te maken met de zware mishandeling die afgelopen december plaatsvond tijdens een stapavond in Breda. De man is aangehouden en wordt verhoord.

De man heeft zich gemeld naar aanleiding van beelden die Bureau Brabant afgelopen maandag in de uitzending toonde. Dat waren herkenbare beelden van de man die voor eetcafé Willy's op de Haven een 23-jarige man drie keer hard tegen het hoofd sloeg.

Het slachtoffer was enige tijd bewusteloos en eindigde met een zwaar gekneusde kaak en een grote hoofdwond in het ziekenhuis. Het duurde anderhalve maand voordat hij volledig was hersteld.