Beschadigde stembanden bij coronapatiënten: ‘Kans dat iemand nooit meer kan praten’

Lizzy krijgt een keelmassage

Ongeveer een kwart van de ex-coronapatiënten heeft last van zijn keel, stem of slikken. "Een groep kan tien tot vijftien weken vrijwel niet meer spreken", vertelt logopediste Cindy Maes uit Eindhoven. Ze maakt zich grote zorgen want zonder behandelingen is er kans op permanente stemschade.

De beschadigingen aan de stembanden kunnen op verschillende manieren veroorzaakt zijn:

Door langdurig hoesten. Hierdoor zwellen de stembanden op.

Door intuberen. Door het aanbrengen van een beademingsslang in de keel kan de stemband beschadigd of zelfs verlamd raken.

Patiënt is verzwakt en daardoor de stembanden ook.

Ontsteking is op de stembanden geslagen.

De logopediste is bezorgd omdat mensen niet snel om zorg vragen. "Veel coronapatiënten die niet in ziekenhuis zijn geweest en dus geen arts hebben gezien wachten om naar een huisarts of logopedist te gaan.’’ Maar als na zes weken de klachten niet weg zijn is professionele hulp nodig.

"Mijn stem viel op bepaalde momenten helemaal weg."

Lizzy Schraven uit Overloon zocht die hulp. Begin maart kreeg ze het coronavirus. "Waarschijnlijk gekregen van studiegenoten", vertelt Lizzy die een musicalopleiding doet. "Daar was toen nog het beleid dat je jezelf niet zomaar ziek meldt."

Na een paar dagen begon ze te hoesten. En dat duurde zes weken lang. Dat hoesten heeft de stembanden van Lizzy beschadigd. "Mijn stem viel op bepaalde momenten helemaal weg. Het was heel erg onstabiel." De schrik zat er goed in: "Ik dacht: help! Mijn stem is heel belangrijk voor mijn toekomst en mijn stage die eraan zit te komen."

Bekijk hier hoe Lizzy behandeld wordt om haar stembanden te herstellen:

Logopediste Cindy Maes ziet dat steeds meer mensen online gaan zoeken naar een behandeling. Maar ze waarschuwt om vooral niet zelf te gaan experimenteren. Dat kan volgens Maes zelfs voor veel grotere problemen zorgen.

"Er is dan echt kans op permanente stemschade. Waardoor de kans bestaat dat iemand nooit meer goed kan spreken of zingen." Een behandeling op maat is nodig omdat een stemband op verschillende manieren beschadigd kan zijn door het coronavirus.

"Soms denk ik: wat nou als het niet herstelt?"

Nu ziet de logopediste vooral mensen die thuis uitgeziekt hebben. "Maar de patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen moeten nog komen", vertelt Cindy Maes. "Die mensen zijn nu vooral aan het revalideren op conditie en de dagelijkse dingen. Op lange termijn verwacht ik die mensen hier ook en die zijn er veel slechter aan toe."

En daar maakt Maes zich hele grote zorgen over. "Het kan zijn dat die mensen een verlamde stemband hebben. En hierdoor is op de lange termijn sociale interactie niet mogelijk." Dan kunnen die mensen niet meer naar feestjes of praten in een omgeving met veel lawaai.

Lizzy is er zo ernstig niet aan toe. Maar wanneer ze weer kan zingen en dus in een musical kan spelen is nog helemaal niet duidelijk. "Soms denk ik: wat nou als het niet herstelt? Maar ik heb de hoop dat het goed komt. Als het maar snel genoeg goed komt."