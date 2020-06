Dit jaar geen Opera op de Parade, zing daarom thuis mee met oude edities

Opera op de Parade gaat dit jaar niet door (foto: Henk van Esch) vergroot

Normaal gesproken zouden we er vanavond eens goed voor gaan zitten en genieten van Opera op de Parade in Den Bosch. Donderdag zouden we dan onze stembanden opwarmen voor de Sing Along. Maar wat is er nog normaal? Door de corona-maatregelen gaat het niet door maar volgend jaar is er wel weer een Opera op de Parade gepland: Das Liebesverbot van Wagner.

Jessica Ranselaar Geschreven door

We moeten dan misschien nog wel een jaartje wachten, genieten van de Opera op de Parade kan nu. Bekijk hier onder opera’s en Sing Alongs van de afgelopen jaren.

Opera Sing Along 2019

Philharmonie zuidnederland speelt tijdens de Sing Along stukken van Mozart, Verdi en Bernstein

Sing along 2018

In deze Sing Along, de eerste ooit, komen Mozart (gezongen door Marco Bakker) en Verdi ook voorbij. Verder worden er stukken gespeeld van Puccini, Lehár en Millöcker.

Opera op de Parade 2016

Tijdens Opera op de Parade in 2016 spelen Opera Zuid en philharmonie zuidnederland La Bohème van Puccini.

Opera op de Parade 2014

In 2014 was Puccini's La Triviata de Opera op de Parade.

Das Liebesverbot in 2021

De volgende Opera op de Parade staat gepland voor 23 tot en met 25 juni 2021. Dat kan er genoten worden van Das Liebesverbot van Richard Wagner.