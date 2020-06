Wegpiraat (29) vervolgd na aso-rijgedrag op A58

‘Totaal gestoord.' ‘Onderweg naar de volgende ramkraak.’ 'Een gevalletje lage bloedsuiker.' Nee, het rijgedrag van een 29-jarige Eindhovenaar die als een soort Max Verstappen over de A58 scheurt, kan op weinig sympathie rekenen in de reacties op Dumpert. De snelheidsduivel wordt vervolgd.

In de auto van een van de bestuurders die door de Eindhovenaar in zijn Audi RS3 (367 pk, cataloguswaarde 82.000 euro) voorbij werd geblazen, zit een dashcam. De verontwaardigde man plaatste de beelden van het asociale rijgedrag op Dumpert. Op de video is te zien hoe de Eindhovenaar op 6 mei bij Bavel op hoge snelheid inhaalt via de vluchtstrook en even later tussen andere verkeersdeelnemers heen flitst.