Flatbewoner Boxtel de dupe van babbeltruc: daders gevlucht

De politie is in de buurt naar de daders op zoek. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision Mediaprodukties)

De bewoner van een flatwoning aan de Hoogheem in Boxtel is woensdagmiddag de dupe geworden van een babbeltruc. Hierbij is iets buitgemaakt. Twee daders zijn hierna op de vlucht geslagen.

Rond tien voor vijf vond de babbeltruc plaats. In eerste instantie werd melding gemaakt van een overval, maar de bewoner heeft de daders zelf zijn woning binnengelaten.

De politie is naar de daders op zoek. Ook een politiehelikopter werd gesignaleerd in de buurt, maar die was kort daarvoor ingezet bij een achtervolging in Eindhoven.

