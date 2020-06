112-gesprek na steekpartij waarbij Megan (15) om het leven kwam toch vrijgegeven

De opnames van het telefoongesprek dat de 16-jarige verdachte van de moord op Megan uit Breda voerde met de 112-centrale worden toch vrijgegeven. Dit meldt BN DeStem op basis van een verklaring van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.

De opnames werden eerder niet vrijgegeven. De centralist en ambulancedienst wilden dit niet vanwege medisch beroepsgeheim. Vanwege de grote impact op familie en nabestaanden is nu besloten om in deze ‘uitzonderlijke en verdrietige situatie’ een uitzondering op het bestaande beleid te maken.

De verdachte belde 19 minuten lang met de hulpdiensten na de dodelijke steekpartij vorig jaar in Megans huis. Het gesprek bevat mogelijk cruciale informatie die relevant is voor de rechtszaak. Zo kan duidelijk worden in wat voor staat de twee verkeerden en of hij rustig klonk of juist gestrest.