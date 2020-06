Tanken over de grens weer enorm populair: 'Elke tien euro is er weer één!'

Wachten op privacy instellingen... Veel gele nummerplaten bij het tankstation in Horendonk, net over de grens bij Nispen. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/2 We tanken weer massaal net over de Belgische grens voor grens voor goedkope benzine

Nu de grens weer officieel geopend is, trekken Brabanders weer massaal naar België voor een volle tank benzine. "Wij verkopen nu 25 procent meer dan voor de coronatijd", zegt Jan Smeekens met een tankstation in Horendonk, net over de grens bij Nispen. Zo'n twee maanden lang was hij door de geblokkeerde grens onbereikbaar voor de zijn belangrijkste klanten: de Nederlanders.

Een liter benzine scheelt al snel 20 tot 30 cent. "En het is niet alleen de benzine. Door een accijnsverhoging op tabak in Nederland is dat hier nu een stuk goedkoper. Scheelt als snel zo'n 30 procent. Veel Brabantse klanten combineren dat en gooien hier gelijk hun tank vol."

Eigenlijk ging de grens met België anderhalve week geleden al onder voorwaarden open, maar veel Brabanders keken nog even de kat uit de boom. Want wat is je besparing, als je alsnog tegen een dikke boete oploopt van de Belgische politie voor 'een niet essentieel bezoek'?

Brabanders weten de goedkopere Belgische benzine opnieuw goed te vinden:

Voor Jan Smeekens was de gesloten grens ook geen pretje: "Als Belgen gaan wij altijd boodschappen doen in Nederland, want dat scheelt een pak. Maar dat ging door de afgesloten grens ook niet meer. Nu kunnen we onze boodschappen weer in Roosendaal doen."

Aderlating

Smeekens heeft alle begrip voor de coronamaatregelen die de Belgische overheid nam. "Het heeft zijn redenen gehad en laten we hopen dat de grensafsluiting eenmalig was. Maar als we over een paar maanden opnieuw een opstoot door corona krijgen, laten we hopen dat ze het op een andere manier aanpakken. Want dit was wel een aderlating voor ons."