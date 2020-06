De Belgische grens over voor familiebezoek, een volle tank of een pintje: het mag weer!

De burgemeesters Steven Adriaansen en Gaston van Tichelt zijn blij dat de grens weer open is (foto: Erik Peeters)

Een pintje pakken, tanken of lekkere broodjes halen. Het is weer toegestaan om zonder beperkingen de grens over te gaan. Er werd al ruim een week niet meer actief gecontroleerd en vrijwel alle blokkades waren al weggehaald. Maar sinds maandag zijn ‘niet essentiële’ reizen van en naar België officieel niet langer verboden. Voor België geldt nu net zoals voor Duitsland en Frankrijk code geel in plaats van code oranje.

Bij de grensovergang tussen Huijbergen en Essen (B) werd het laatste dranghek maandag weggehaald door de burgemeesters van beide plaatsen. “We leven in 2020, maar het was de afgelopen maanden alsof we met de rug naar elkaar toe woonden en werkten. Dat voelde niet goed aan, ook niet voor de mentale gezondheid. Ik ben daarom blij dat de grens weer open is”, aldus burgemeester Gaston van Tichelt van Essen.

Verwarring

“Het was een rare tijd. Zeker voor ons met vijf Belgische buurgemeentes”, vult zijn collega Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht aan. Volgens hem was vooral de verwarring over de regels aan Belgische kant een doorn in het oog voor veel mensen. “Op het ene moment mocht iets wel en dan weer niet. Gelukkig is dat nu voorbij.”

De burgemeester zijn blij dat Belgen en Nederlanders niet meer strikt gescheiden zijn, zie je in de video.

Als burgemeester had hij een ‘attest’ om de grens over te gaan, vertelt Steven Adriaansen. “Ik heb het nooit gebruikt. Maar dit is wel een stukje historie. Ik hoop daarom dat het ergens een mooi plekje krijgt in een vitrine van een museum in Woensdrecht.”

De Belgische politie in Essen en Wuustwezel deelde afgelopen weken ruim vijfhonderd boetes uit aan de grens. Voor het merendeel ging het om mensen die over de grens waren gaan winkelen of op een andere manier misbruik hebben gemaakt van de regels.

Boete voor de burgemeester?

Mogelijk dat de burgemeester van Essen zelf ook nog een boete te wachten staat. “Dat zou kunnen. Ik ben lid van de bibliotheek in Roosendaal. Ik ga daar om de twee weken snuisteren voor leesvoer. Nu ben ik er al een tijdje niet geweest. We zullen zien.”

Dit formulier verdient volgens de burgemeester een mooie plek in het museum (foto: Erik Peeters)