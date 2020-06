Politieauto rijdt lantaarnpaal uit de grond in Den Bosch

Een agent heeft woensdagavond een lantaarnpaal volledig uit de grond gereden aan het Monseigneur van Roosmalenplein in Den Bosch. Dit gebeurde rond elf uur. De agent was met spoed op weg naar een klus in de buurt.

"Op het moment dat het ongeluk gebeurde, kwam de regen met bakken uit de hemel", laat een ooggetuige weten.

Takelen

Omdat de lantaarnpaal door de klap op de weg terechtkwam, werd de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer. De agent raakte niet gewond, evenals de hond die hij bij zich had.

De politieauto is door een bergingsbedrijf getakeld. De gemeente werd opgeroepen voor de vernielde lantaarnpaal.

De politieauto ramde de lantaarnpaal in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

De politieauto is zwaar beschadigd na de aanrijding (foto: Bart Meesters).