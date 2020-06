Jens is geslaagd met acht negens en één tien, maar wil toch herkansen

Jens van Dongen is al geslaagd maar gaat toch herkansen. (eigen foto)

Lekker luieren na het eindexamen is niet aan de 17-jarige Jens van Dongen besteed. Ook al staan er acht negens en één tien op de eindcijferlijst van de havoscholier uit Oosteind, toch gaat hij herkansen. De negen voor Engels zit hem dwars.

Jens wil zijn negen voor Engels veranderen in een tien. Dan moet hij wel een 9,7 of hoger halen voor de resultaatsverbeteringstoets. "Sommigen verklaren me voor gek", lacht hij. "Toch zijn de meeste in de klas wel gewoon trots."

'Beetje jammer'

Het nieuwe doel komt door een opmerking van zijn docent Engels. Het eindcijfer 9,3 werd naar beneden afgerond. "Ze noemde het een beetje jammer", lacht Jens. "Ik kan altijd proberen om het omhoog te krijgen", zo dacht hij. Hij heeft overigens weinig te verliezen, want het hoogste cijfer telt. Daarom zit hij nu met zijn neus in de boeken voor de herkansing vrijdag.

Gemiddeld staat de slimmerik een 8,8. De tien op zijn lijst is voor zijn favoriete vak scheikunde. De school hoeft de enthousiaste leerling nog niet uit te zwaaien. Zijn missie zit er nog lang niet op. Hij wil zijn vwo-diploma halen en begint volgend jaar daarom in het vijfde jaar van het atheneum. En daar hoeft hij zijn cijfers dus niet eens meer voor te verbeteren.

Dat vwo-diploma heeft hij dan wel weer nodig, want hij wil naar de universiteit. Hij twijfelt tussen de studies scheikunde in Delft of biologie in Wageningen. "Het lijkt me heel tof om de wereld te kunnen helpen door onderzoek te doen."

Geen centraal examen

Door de coronacrisis heeft Jens, net als iedereen, natuurlijk geen centraal examen kunnen doen. De cijfers voor de schoolexamens zijn daarom leidend. "Ik ben nu natuurlijk heel blij met de cijferlijst", weet Jens. "Toch is het wel jammer dat je de ervaring van zo'n groot examen hebt gemist."

Of hij met de herkansing zijn cijfer weet op de krikken of niet, zijn school is in ieder geval trots op hem. Het Cambreur College in Dongen noemt hem 'een bijzonder mens'. "Niet alleen omdat hij zo intelligent, leergierig en sympathiek is. Juist zijn gedrevenheid en zijn aanstekelijke gepassioneerdheid maken Jens tot wie hij is."

De vlag kan natuurlijk nu al uit. (eigen foto)