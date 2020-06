Tien miljoen euro subsidie per jaar voor cultuursector in Brabant

De provincie en vier grote Brabantse steden geven samen jaarlijks ruim 9,9 miljoen euro aan de cultuursector. Dat blijkt uit het Kunstenplan 2021-2024, dat donderdag is gepresenteerd. De subsidie wordt verdeeld over 53 Brabantse instellingen.

De bijdrage vanuit de provincie is volgens een woordvoerder vergelijkbaar met de vorige periode. Dat is opvallend omdat de nieuwe Brabantse coalitie met Forum voor Democratie heeft aangekondigd dat ze cultuursubsidies gaat afbouwen.

De hoogste bedragen vanuit de provincie zijn onder andere voor dansgezelschap De Stilte in Breda, Het Zuidelijk Toneel en Stichting Opera Zuid. Zij krijgen elk ruim 1,4 miljoen uitgesmeerd over vier jaar. Theaterfestival Boulevard in Den Bosch en de Dutch Design Week in Eindhoven krijgen ruim een miljoen.