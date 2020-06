Teken van leven van gestolen Van Gogh: kunstdetective vindt foto's van na de diefstal

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (foto: Marten de Leeuw, Groninger Museum).

Er zijn foto’s opgedoken van het schilderij van Vincent van Gogh dat op 30 maart werd gestolen uit museum Singer Laren. Op de foto’s zijn de voor- en achterkant van het kunstwerk te zien. Dat meldt de Telegraaf, die de foto’s in bezit heeft. Op de foto’s staat ook een voorpagina van The New York Times met de datum 30 maart. Een kunstdetective vermoedt dat de foto's rondgaan in het criminele milieu om kopers in de onderwereld te zoeken.

De politie Midden-Nederland onderzoekt de diefstal van het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' en neemt de foto’s mee in het onderzoek. Experts gaan er volgens de Telegraaf vanuit dat het gaat om het originele schilderij en niet om foto’s van een vervalsing.

De foto's kwamen een paar dagen geleden in handen van kunstdetective Arthur Brand. Tegen de krant zegt hij dat het doek licht beschadigd is, maar er verder nog prima uitziet. Volgens hem hopen criminele kopers ooit een deal te kunnen sluiten met justitie of verzekeringsmaatschappijen."

Uitgeleend schilderij

Het kunstwerk is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend voor een expositie. Op bewakingsbeelden die de politie in april vrijgaf is te zien hoe een man 's nachts bij het museum aankomt. Hij weet binnen te komen en slaat twee tussendeuren van gewapend glas kapot met een moker. Kort daarna loopt hij met het schilderij onder zijn arm weer naar buiten.

Het museum zegt het geweldig te vinden dat er nu foto’s zijn opgedoken en dat er dus teken van leven is.

Vincent van Gogh verhuisde in 1883 naar zijn ouders in Nuenen. Vanuit de pastorie, waarin de familie woonde, had hij een uitzicht op de kerktoren. Dat is te zien op het gestolen schilderij, dat hij in 1884 maakte.

