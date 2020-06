15-jarige eend Beacky gestolen uit de tuin van Annelies: 'Zelfs mijn hond en mijn kat missen hem'

Eend Beacky en zijn baasje Annelies (foto: Annelies Maanders). vergroot

Annelies Maanders uit Budel-Dorplein kan het niet geloven. Sinds dinsdagochtend kijkt ze tegen een leeg hok aan in haar tuin. Al vijftien jaar zit daar haar eend Beacky. "Hij heeft nooit leren vliegen en kan daardoor niet op eigen kracht ontsnappen."Er blijft dus maar één optie over, en dat is dat iemand haar huisdier heeft meegenomen. Voor zijn baasje valt dat niet accepteren.

"Beacky is hier gedumpt als kuiken en met warmtelampen heb ik hem grootgebracht." Annelies raakt geëmotioneerd als ze over haar woerd vertelt. Voor haar is Beacky net zo goed een gezinslid zoals dat haar hond en kat dat zijn. "Die snappen er ook niets van, die leven al hun hele leven samen met Beacky en missen hun maatje ook." Met name hond Saya zoekt regelmatig naar zijn gevleugelde vriendje.

"Er staat een voetafdruk in zijn hok die niet van mij is en ik woon alleen."

De eend heeft nooit leren vliegen. "Als hij mijn vijver in plonst, doet hij dat ook echt een beetje onbeholpen. Ik heb ook nooit zijn vleugels laten inknippen. Als Beacky weg had willen vliegen de natuur in, dan had ik daar vrede mee gehad." Dat gebeurde niet, in plaats daarvan werd de eend vriendjes met een kat en hond en waakte hij over het huis. "Hij blijft ook net als een hond bij je en loopt je achterna."

Annelies is er vrijwel zeker van dat iemand haar Beacky heeft meegenomen vanuit haar tuin in de nacht van maandag op dinsdag. "Er staat een voetafdruk in zijn hok die niet van mij is en ik woon alleen. Er zijn ook geen sporen van een gevecht en het reukspoor houdt even buiten mijn huis op." Hondje Saya kan namelijk speuren en precies waar het laatste veertje van Beacky is gevonden, loopt het spoor dood.

"Natuurlijk heb ik ook aan een vos gedacht, want die lopen hier rond. Alleen Beacky is erg groot, zo'n vos zou hem niet zomaar te pakken krijgen. Daarnaast zou die vos dan volgens het reuk- en verenspoor over de oprit, langs het huis en door de poort gelopen moeten zijn." Annelies gelooft daar niet in en kan als enige logische verklaring een diefstal bedenken. Het verbaast haar ook dat ze niets gehoord heeft. "Ik slaap maar tien meter van zijn hok af en hij kwaakt heel hard."

Zoektocht

Inmiddels heeft Annelies haar gevleugelde vriend op bijna elke website voor vermiste dieren aangemeld. Haar Facebookbericht is al ruim tweeduizend keer gedeeld, maar van Beacky ontbreekt nog ieder spoor. "Hij reageert ook als je zijn naam roept, dus daarom ben ik met een vriendin ook gaan rondrijden en zijn naam gaan roepen."

Annelies heeft in bijna elke vijver gekeken of haar gevleugelde maatje daar gedumpt was. Ook heeft ze in weilanden gezocht, maar zonder resultaat. Dat Beacky zeer waarschijnlijk ontvoerd is, zorgt er ook voor dat de Budelse haar andere huisdieren niet meer zonder toezicht in de tuin durft los te laten. "Het is een afgesloten tuin, maar als ze mijn eend meenemen, kan het ook met mijn hond en kat gebeuren. Verschrikkelijk!"

"Ik wil weten hoe het met Beacky gaat, want hij kan niet overleven in de natuur omdat hij vijftien jaar lang in mijn tuin heeft gezeten, waar hij altijd zijn eten en drinken kreeg." De onzekerheid over het lot van haar eend doet Annelies dan ook veel verdriet. "Ik heb nu niet eens afscheid kunnen nemen van hem en dat doet zeer." Toch hoopt ze dat iemand Beacky herkent en ervoor kan zorgen dat ze herenigd worden.

De 15-jarige eend Beacky (foto: Annelies Maanders). vergroot