Frank Lammers helpt harmonieën, bezuinigingen op muziekles zijn te veel

Voor het eerst in de geschiedenis trekken harmonieorkesten uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen samen op: om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen door de gemeente Oirschot. Een bezuiniging die de gemeente 30.000 euro oplevert, maar veel meer kapot maakt, zegt Hanneke Coolen-Colsters, die de demonstratie organiseert. En Frank Lammers helpt een handje.

Hanneke is muziekdocente in de gemeente en vertelt dat de aangekondigde bezuiniging er behoorlijk in hakt. “Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ouders en ook de leerlingen stonden te huilen in mijn les.” De gemeente Oirschot wil de ‘rugzakjes’ voor culturele vorming van kinderen afschaffen, vertelt Hanneke. “Ouders moeten straks twee keer zoveel betalen.”

"Van het geld voor die brug hadden ze 88 jaar muziekles kunnen ondersteunen."

Die dertigduizend euro is het niet waard, vindt Hanneke. “De gemeente Oirschot heeft gewoon niet het beste beleid. Ze hebben miljoenen in het water gegooid voor een jachthaven. En een brug neergelegd waar 3,1 miljoen voor is betaald. Van dat geld hadden ze 88 jaar muziekles kunnen ondersteunen.”

Muziekles is méér dan alleen een instrument leren spelen, betoogt Hanneke. “Kinderen kunnen veel meer bij je kwijt dan alleen muziek. En de gemeenschap krijgt er veel voor terug. We spelen bij sinterklaasintochten, met Kerstmis, op braderieën. We verzorgen concerten. Dat verdwijnt straks állemaal. Dan lopen de harmonieën leeg. Dan is alles weg.”

Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien zonder muziek op school

En dus wordt er gedemonstreerd vrijdagavond, in een poging de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Een lange stoet moet het worden, met verschillende harmonieën, kinderen met instrumenten, potten en pannen. Op minstens twee meter afstand van elkaar. “Want ik wil geen ruis over corona.”

Dinsdagavond stemt de gemeenteraad over de voorgenomen bezuiniging. Ook dan is Hanneke van plan weer van zich te laten horen, op het plein voor het gemeentehuis. “Er bestaat sinds 1957 een muziekschool in Oirschot. Dit is mijn eigen gemeente. Ik woon hier ook. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien zonder muziek op school.”

Ook Frank Lammers laat van zich horen om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen:

