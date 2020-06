Gewonde bij steekpartij in parkje bij het Korvelplein in Tilburg

Steekpartij aan het Korvelplein in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

Bij een steekpartij tijdens een ruzie op het Korvelplein in Tilburg is donderdagavond een man van 56 uit Tilburg gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er na de steekpartij op de fiets vandoor en is nog niet gepakt. De politie laat vrijdagochtend weten 'zicht te hebben op een verdachte'. Het gaat om een bekende van het slachtoffer.

De steekpartij gebeurde rond tien uur in een parkje bij het Korvelplein. Toen agenten daar, na een melding, aankwamen vonden zij het slachtoffer. Hij bleek te zijn gestoken in zijn hals en bloedde hevig.

De politie zette na de steekpartij de straat af en deed onderzoek.

De dader vluchtte in de richting van de Kaapkoloniestraat. Het zou gaan om een magere blanke man, met een groene rugzak met een slaapmatje eraan.

