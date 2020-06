Man gewond bij steekpartij in Tilburg, dader gevlucht

Steekpartij aan het Korvelplein in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

Bij een steekpartij op het Korvelplein in Tilburg is donderdagavond een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is voortvluchtig.

Janneke Bosch Geschreven door

De steekpartij gebeurde in een parkje bij het Korvelplein. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek.

De dader is gevlucht richting de Kaapkoloniestraat in Tilburg. Het zou gaan om een blanke magere man, met een groene rugzak met slaapmatje eraan.

